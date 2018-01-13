Движение ХАМАС не будет принимать участие в заседании ПЦС

Газа, 13 янв — РИА Новости. Движение ХАМАС приняло решение не участвовать в заседании Палестинского центрального совета (ПЦС) в Рамалле, говорится в пресс-релизе политического бюро движения ХАМАС, попавшем в распоряжение РИА Новости.

"Условия, в которых будет проводиться заседание центрального совета в Рамалле, не позволят совету принимать решения, находящиеся в интересах нашего народа, поэтому мы не будем принимать участия в заседании ПЦС", — заявил в пресс-релизе член политбюро Хусам Бадран.

По его словам, требованием движения ХАМАС было "проведение заседания ПЦС за пределами оккупированной территории, чтобы все фракции не находились под давлением израильской оккупации".

Председатель Палестинского национального совета Салим Занун объявил о созыве 28 сессии Центрального совета Палестины в штаб-квартире в Рамалле с 14 по 19 января.

Ранее член политического бюро ХАМАС Салах аль-Барудиль сообщил агентству Шехаб, что ХАМАС рассмотрит возможность участия в заседании Палестинского центрального совета (ПЦС), если ПЦС прекратит сотрудничество с Израилем в области безопасности, а также координацию с США.

Палестинский центральный совет — одно из учреждений Организации освобождения Палестины (ООП). В январе 2013 года ООП делегировала ПЦС полномочия правительства и парламента Палестинской автономии.

ХАМАС, внесенный в целом ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.