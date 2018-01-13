В Киеве неизвестные ограбили храм УПЦ МП

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата в честь иконы Божьей Матери Казанской в Киеве, сообщает в субботу информационно-просветительский отдел УПЦ.

По данным отдела УПЦ, храм находится на стадии завершения строительства.

"В ночь на 12 января был ограблен и осквернен храм в честь иконы Божьей Матери Казанской при Национальном научном центре радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины Святошинского благочиния города Киева", — говорится в сообщении.

Неизвестные украли напрестольное Евангелие, крест с украшениями, серебряные цепочки и крестики со свечного ящика. Также были украдены навесные конвекторы, обогреватели и газовая колонка, которые находились в помещении храма из-за отсутствия в нем отопления и были взяты приходом в аренду на зимний период, добавили в отделе.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.