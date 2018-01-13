МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Канцлер и глава минфина Великобритании Филип Хаммонд раскритиковал политику ЕС в отношении Brexit и сравнил его с гольф-клубом, который штрафует участников, желающих из него выйти, пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

Министр отметил, что понимает логику Брюсселя, который в стремлении не провоцировать подражателей Лондона, избрал жесткую политику в его отношении, однако охарактеризовал такую политику как "паранойю".

"Нельзя содержать клуб, при этом штрафуя участников, которые решили этот клуб покинуть", — заявил Хаммонд. По его мнению, ЕС необходимо удвоить усилия по увеличению привлекательности объединения для государств-членов.

Кроме того, он отметил, что многие страны мира, в том числе США, "выражают желание и энтузиазм" заключить с Великобританией соглашения о свободной торговле. "Мы не слышим такого из Европы. Из Европы мы слышим обратное", — сказал Хаммонд.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС.