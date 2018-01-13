Падение части китайской ракеты попало на видео

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Жители китайской провинции Гуанси сняли на камеры падение "неизвестного объекта" из космоса, взорвавшегося после столкновения с Землей.

Позднее местные власти установили, что упал отработанный ускоритель ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" ("Великий поход — 3B"), которая стартовала 12 января, чтобы доставить на орбиту два спутника навигационной системы BeiDou.

Here's the end of the close-up video of the booster that fell from the Long March 3B today. There's bang then everyone runs away. Gets them away from the hydrazine for a while at least… pic.twitter.com/CbYKkDsvsO — Andrew Jones (@AJ_FI) 12 января 2018 г.

Власти утверждают, что зона падения была определена заранее.

В ноябре прошлого года Китай одновременно запустил два спутника Beidou-3 с помощью одной ракеты-носителя. В 2018 году Пекин планирует доставить на орбиту более 10 спутников. Согласно плану, к 2020 году разработанная КНР глобальная навигационная система — конкурент американской GPS и российской ГЛОНАСС — должна состоять из 35 спутников.