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Эксперт назвал заявления США о "ядерном преимуществе" России блефом

13:2413.01.2018
(обновлено: 14:33 13.01.2018)
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© AFP 2018 / Brendan SmialowskiАмериканский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоАмериканский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Заявления официального Вашингтона о якобы преимуществе России над США в производстве ядерных вооружений является политическим блефом, призванным оправдать возможность нового витка гонки вооружений с американской стороны, заявил РИА Новости известный военный эксперт, член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski
В Госдуме прокомментировали сообщения о ядерном преимуществе России над США
Так он прокомментировал положения из открытой части новой ядерной доктрины США, ранее опубликованной в Huffington Post. Согласно этим положениям, Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах.

"Все это не более чем политическое манипулирование со стороны США. В настоящее время действует российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), в рамках которого обеспечен паритет как по носителям, так и по ядерным боезарядам между Москвой и Вашингтоном. Никто не имеет никаких преимуществ, каждая из сторон определяет свою структуру ядерной триады, планы строительства ядерных сил в рамках действующих ограничений по СНВ-3", — сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что отсутствие преимуществ какой-либо из сторон в сфере стратегического ядерного оружия, которое обеспечивает данный документ, позволяет говорить сегодня о взаимном гарантированном ядерном сдерживании, предотвращающем третью мировую войну.

Пробили дно
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Пробили дно

Неготовность к компромиссу

Комментируя заявления США о преимуществах России в нестратегическом ядерном оружии, собеседник агентства предположил, что речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М" и крылатых ракетах морского базирования "Калибр".

"Надо сразу отметить, что "Искандер" не нарушает договора о ракетах средней и меньшей дальности, несмотря на многочисленные обвинения Вашингтона, не подкрепленные ничем, кроме газетных публикаций", — подчеркнул эксперт.

Коротченко также отметил, что США уже несколько десятилетий производят аналогичные "Калибрам" крылатые ракеты морского базирования "Томагавк", при этом американская сторона еще с советских времен отказывается вести переговоры о каком-либо контроле над этими вооружениями.

Что у них на уме?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Что у них на уме?

Неконструктивный подход

Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski
"Весомые преимущества России": СМИ раскрыли детали ядерной доктрины США
По мнению эксперта, избранный Вашингтоном курс на пересмотр сложившегося баланса сил и попытка поставить под сомнение соблюдение Москвой существующих международных соглашений о безопасности являются неконструктивными, учитывая, что в последние годы США сами предпринимали ряд "разрушительных" мер в этом направлении.

Среди таких шагов американской стороны Коротченко назвал инициированную Соединенными Штатами разработку новой крылатой ракеты средней дальности наземного базирования, заявления о возможностях создания новых дестабилизирующих видов вооружений, практическую реализацию концепции мгновенного глобального удара за счет создания соответствующего потенциала, а также активное развитие американского сегмента стратегической противоракетной обороны в Европе и Азии, призванное повлиять на возможности российских стратегических ядерных сил.

"Все эти действия Вашингтона носят не просто недружественный характер, но и подрывают стратегический баланс в мире, поэтому США нужно еще раз тщательно взвесить возможные последствия нового витка гонки вооружений, мы в нее ввязываться не будем, но в любом случае Россией будет найден ответ, который обесценит все попытки американской стороны вырваться вперед", — заключил собеседник агентства.

Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5. Архивное фото.
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski
США хотят увеличить количество ядерного оружия из-за России, пишут СМИ
Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.

В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него. В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора. Конгресс США в военном бюджете, принятом в декабре, выделил средства на разработку ракеты наземного базирования, которая прямо нарушает договор.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Бобрин
Либо требуется дополнительное финансирование, либо это очередная провокация- все у вас хорошо ,ребята, спите спокойно, вы сильнее всех.
13:32
13.01.2018
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