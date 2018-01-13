Одесский депутат-коррупционер сбежал от спецназа через окно, сообщили СМИ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Депутат Одесского облсовета Олег Бабенко, подозреваемый в попытке дать взятку детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), смог сбежать от спецназа, сообщает украинский Insider со ссылкой на источник.

"Когда спецназ НАБУ предпринял попытку задержать Бабенко по месту его пребывания в Киеве, депутат убежал от спецназа, выпрыгнув в окно", — пишет издание.

Ранее пресс-служба Антикоррупционного бюро сообщила, что заподозрила одного из депутатов Одесского облсовета в попытке дать детективу взятку в 500 тысяч долларов в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, которое проходит по делу о завладении бюджетными средствами Одессы. Однако имя и фамилию депутата НАБУ не называла.

Сам Бабенко на свой странице в Facebook заявил, что категорически отвергает все обвинения, а действия НАБУ назвал провокацией.