Одесский депутат-коррупционер сбежал от спецназа через окно, сообщили СМИ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Депутат Одесского облсовета Олег Бабенко, подозреваемый в попытке дать взятку детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), смог сбежать от спецназа, сообщает украинский Insider со ссылкой на источник.
Ранее пресс-служба Антикоррупционного бюро сообщила, что заподозрила одного из депутатов Одесского облсовета в попытке дать детективу взятку в 500 тысяч долларов в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, которое проходит по делу о завладении бюджетными средствами Одессы. Однако имя и фамилию депутата НАБУ не называла.
Сам Бабенко на свой странице в Facebook заявил, что категорически отвергает все обвинения, а действия НАБУ назвал провокацией.