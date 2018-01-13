Москва не понимает позицию США о новом соглашении по Ирану, заявил Рябков

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Москва не понимает, что имеют в виду США, когда говорят о новом соглашении по Ирану, которое, с их точки зрения, должно заменить Совместный всеобъемлющий план действий, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп принял решение продлить в очередной раз режим снятия санкций с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. При этом он заявил о необходимости начать работу над неким дополнительным соглашением с европейскими партнерами, исключив при этом Россию и Китай, которые являются членами "шестерки" международных посредников и играли ключевую роль в выработке ядерного соглашения с Ираном.

"Нам непонятно, что имеют в виду американские коллеги, когда начинают вести договор о разработке некоего нового соглашения, которое должно, как они считают, "исправить недостатки" существующей договоренности", — заявил Рябков, комментируя эти призывы Трампа.

"Заранее объявлено, что Иран, Россия и Китай к переговорам по этому соглашению не приглашаются. Это решение американцев, непонятно содержание переговоров и предмет такого рода переговоров. Но нас, собственно говоря, это и мало интересует в силу того, что СВПД коррекции не подлежит", — подчеркнул Рябков.