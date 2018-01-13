В Госдуме допустили, что ЕС потребует пересмотра ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Нельзя исключать, что ЕС после оценки заявлений США по Ирану может согласиться с позицией президента США Дональда Трампа и признать необходимость "исправления" соглашения по ядерной программе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ).

В субботу Европейская служба внешних связей заявила, что страны ЕС подготовят совместную оценку заявлений США по Ирану, однако намерены и далее исполнять обязательства по ядерной сделке.

Ранее президент Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном и потребовал от Евросоюза участия в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

"С одной стороны, Европа устала от постоянного давления США, с другой стороны, остается очень плотно впряжена в колесницу НАТО, в колесницу внешнеполитического курса Белого дома. Поэтому такая вероятность есть, (ее) нельзя исключать", — ответил Новиков на вопрос РИА Новости, насколько вероятно, что после этой оценки страны ЕС согласятся с Трампом и признают необходимость "исправления" ядерной сделки по Ирану.

Трамп ранее сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран его соблюдает, но при этом не стал оспаривать это на международном уровне. Трамп отмечал, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.