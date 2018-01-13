Рябков призвал международное сообщество усилить защиту соглашения с Ираном

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Москва призывает международное сообщество консолидировать усилия по защите ядерного соглашения с Ираном, заявил РИА Новости в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее президент США заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном, и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

"В этой ситуации международному сообществу, на наш взгляд, необходимо удвоить усилия для консолидации разделяемого Россией, европейцами и Китаем подхода в защиту Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в пользу его неукоснительного и полного соблюдения всеми участниками", — сказал Рябков, комментируя заявления американского президента.

По словам Рябкова именно о таком подходе шел разговор в ходе состоявшихся на днях в Москве переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы удовлетворены тем, что на следующий день после московских переговоров эта же позиция была зафиксирована как в ходе совместной пресс-конференции евротройки и верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини по итогам переговоров с Зарифом, так и в индивидуальных заявлениях европейских министров", — отметил Рябков.