Косачев рассказал, почему США не имеют права нарушать сделку с Ираном

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США не могут нарушать ядерное соглашение с Ираном, исходя из внутреннего права и политических разногласий, заявил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президент США Дональд Трамп потребовал от европейских союзников участвовать в "исправлении" сделки с Ираном, в противном случае пригрозил вовсе отказаться от соглашения.

"В любом учебнике по международному праву в качестве одного из его основополагающих принципов указывается принцип добросовестного выполнения международных обязательств", — отметил Косачев.

По его словам, эта норма есть в преамбуле устава ООН, а согласно Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться. "Участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора", — пояснил Косачев.

"Таким образом, любые попытки американской стороны вскрыть Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) без согласия всех сторон будут прямым нарушением основополагающих норм международного права, а в случае с режимом нераспространения — ещё и мощным импульсом к его дальнейшему размыванию в условиях, когда как минимум одна ядерная держава может в зависимости от того, кто находится в данный момент во власти, действовать прямо противоположным образом по сравнению с политикой предшественников", — подчеркнул законодатель.

По его мнению, это крайне опасная тенденция, и она выходит далеко за рамки собственно СВПД, сказал Косачев. "Остаётся надеяться, что в европейских столицах, к которым обращён нынешний призыв Трампа, понимание основополагающих принципов международного права глубже и честнее", заключил он.