КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Украина запретила въезд полутора тысячам иностранцев из-за посещения Крыма, сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"В течение 2017 года составлено почти 2,3 тысячи административных протоколов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, принято около 1,5 тысячи решений о запрете въезда на Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе более сотни артистов и деятелей культуры", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, с начала 2018 года уже выявлено более 30 человек, которые посещали Крым, нарушая украинское законодательство. Указывается, что накануне пограничники запретили въезд на Украину сроком на три года гражданке РФ, которая прилетела рейсом из Минска, из-за того, что она посещала Крым.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>