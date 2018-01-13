МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Последние заявления президента США Дональда Трампа ставят под вопрос договороспособность Америки по международным темам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все это лишь укрепляет нас во мнении, что, с одной стороны, договороспособность США как субъекта международных отношений под все большим вопросом. А с другой стороны, арсенал внешнеполитических средств, которые применяют в Вашингтоне для решения неких задач, неуклонно сужается и все больше сводится к методам нажима, шантажа и давления. Это одна из наиболее тревожных тенденций на международной арене", — сказал Рябков агентству.

Ранее президент США заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном, и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.