МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Последние заявления президента США Дональда Трампа ставят под вопрос договороспособность Америки по международным темам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее президент США заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном, и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.