СМИ сообщили о грядущих перестановках в правительстве Египта

КАИР, 13 янв — РИА Новости. В правительстве Египта в ближайшее время произойдут перестановки, которые затронут в основном экономический блок, сообщает в субботу египетское издание "Аль-Масри аль-Яум".

По информации газеты, всего перестановки коснутся семи министерств, в том числе министерства туризма.

Также не исключено, что исполняющий обязанности премьер-министра, министр жилищного строительства Мустафа Мадбули может быть назначен официально на должность главы кабинета министров.

Действующий премьер-министр Египта Шериф Исмаил с конца ноября прошлого года находится на лечении. Сообщалось, что он посетил Германию, где ему была проведена операция на желудочно-кишечном тракте.

Ожидается также, что парламент Египта соберется на специальное заседание в воскресенье для обсуждения и утверждения нового состава правительства.

Перестановки в правительстве происходят на фоне подготовки к президентским выборам, первый тур которых состоится в конце марта текущего года.