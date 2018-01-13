Заявления Трампа о СВПД изучат и в КНДР, заявили в российском МИД

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Москва обращает внимание, что заявления президента США Дональда Трампа о судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) будут очень внимательно изучены в КНДР и других странах, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Несомненно", — заявил Рябков, отвечая на вопрос, смогут ли заявления Дональда Трампа о судьбе СВПД повлиять на ситуацию вокруг наметившихся подвижек в переговорах на Корейском полуострове.

"По нашим оценкам, американские коллеги действуют таким образом, чтобы постоянно находить возможности для наращивания напряженности и вокруг Корейского полуострова. Несмотря на появившиеся признаки некоторого сдвига в направлении политического диалога — и здесь мы отмечаем прежде всего межкорейские контакты, которые очень важны — несмотря на это Вашингтон ищет способы как постоянно напоминать всем, в том числе и в Северо-Восточной Азии, о том, что он привержен нажимным, силовым методам, и, используя американскую же терминологию, держит все опции на столе", — добавил замглавы МИД РФ.

По его словам, "понятно, что в Пхеньяне и других столицах самым внимательным образом проанализируют содержание вчерашних заявлений и решений по Ирану и спроецируют, без всякого сомнения, эти решения на свои собственные задачи и свою собственную ситуацию".