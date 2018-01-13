В Госдуме прокомментировали сообщения о ядерном преимуществе России над США

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия не втягивается в гонку ядерных вооружений, а исходит из паритета, заявил зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью RT.

Так депутат прокомментировал обнародованные СМИ выдержки из открытой части американской ядерной доктрины. В документе говорится, что Россия опережает США и их союзников в производстве ядерных вооружений и развитии нестратегических ядерных систем.

Швыткин подчеркнул, что действия России в этой сфере носят оборонительный характер, а соответствующая доктрина составлена с учетом внешних угроз.

"А вот сегодняшние действия США говорят о недружественных планах, вынашиваемых в отношении нашего государства и наших союзников. Америка пытается оправдать свою деятельность в части наращивания военного потенциала якобы угрозой со стороны России, что не соответствует действительности", — сказал собеседник RT.

В Пентагоне, комментируя публикацию, заявили, что у США существует несколько вариантов ядерной доктрины. Финальную версию документа должны одобрить глава ведомства Джеймс Мэттис и президент США Дональд Трамп.

Согласно опубликованной части доктрины, американская сторона утверждает о выполнении основных ограничений в рамках СНВ-3 и обвиняет Россию в отказе от предложений по новому раунду разоружения.

Договор о сокращении наступательных стратегических вооружений СНВ-3 действует с 5 февраля 2011 года. Предусматривается, что через семь лет каждая из сторон будет иметь не более 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, 1500 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.