В МИД прокомментировали расширение санкционных списков США по Ирану

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Москва крайне озабочена новым расширением санкционных списков США по Ирану, в том числе внесением в эти списки иностранных граждан, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, крайнюю озабоченность (вызывают) решения о расширении американских санкционных списков (в отношении Ирана) еще на 14 юридических и физических лиц. В том числе на граждан других государств, не только иранские структуры и организации", — сказал Рябков РИА Новости.

Власти США в пятницу объявили о новых санкциях по Ирану, которые коснулись пяти физических лиц и девяти структур. Согласно данным, опубликованным на сайте министерства финансов США, в "черный список" в рамках так называемых "вторичных санкций" включено, в частности, управление по киберобороне Корпуса стражей исламской революции. Также в него включены Верховный совет и Национальный центр по киберпространству. Также США внесли в список санкций аятоллу Садика Лариджани, главу судебной системы Ирана.

Кроме того, в санкционном списке значатся два гражданина Китая и одна компания из КНР. Согласно данным Минфина США, ограничения введены против Юа Ши и Чжу Екуна, а также против компании Bochuang Ceramic Inc. Наряду с этим в список включена компания Green Wave Telecommunication, зарегистрированная в Малайзии.

Как отметили в Минфине США, нынешние санкции введены за "серьезные нарушения прав человека в Иране". Также фигурантам "черного списка" инкриминируется соучастие в распространении вооружений.