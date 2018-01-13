Иран пообещал серьезную реакцию на новые американские санкции

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Иран примет меры и ответит соответствующим образом на враждебные действия США, заявил МИД Исламской республики.

Ранее США внесли в санкционный список аятоллу Садика Лариджани — главу судебной системы Ирана. В Тегеране это решение назвали "враждебными и незаконными действиями режима Трампа", которые "пересекли все дозволенные границы поведения в международном сообществе и являются нарушением международного права и двусторонних и международных обязательств США".

На эти действия Иран, безусловно, ответит "серьезной реакцией", заявляет МИД.

Кроме того, внесение иранцев в санкционный список в Тегеране расценивают как доказательство "продолжающейся враждебности правительства США к великой иранской нации".

Накануне президент США Дональд Трамп продлил режим снятия антииранских санкций в рамках соглашения по ядерной сделке. При этом он заявил, что делает это в последний раз. По словам Трампа, он дает Евросоюзу последний шанс, чтобы исправить "чудовищные недостатки" соглашения, а если это не будет сделано, то США выйдут из сделки. Кроме того, американский президент назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание баллистических ракет.