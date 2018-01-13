США обвинили "ВКонтакте" в нарушении прав собственности

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американские власти вновь внесли российскую социальную сеть "ВКонтакте" в список крупнейших пиратских сайтов, следует из доклада торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
"Но, несмотря на эти позитивные моменты, VK остается очагом противоправной деятельности, киноиндустрия США сообщает об обнаружении тысяч пиратских файлов ежемесячно", — говорится в документе.
В список пиратских сайтов американский Минторг включил также торрент-трекеры Rutracker и Rapidgator.org, а всего в нем порядка 30 ресурсов, в том числе крупнейший китайский интернет-магазин taobao.com, научный сервис Sci-Hub, онлайн-кинотеатр kinogo.cc.