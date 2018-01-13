СМИ узнали, почему эквадорцы хотели выселить Ассанжа из посольства

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Члены персонала посольства Эквадора в Лондоне пожаловались на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, как утверждают сотрудники диппредставительства, не соблюдает правила личной гигиены. Об этом сообщает International Business Times.

По словам источников издания, Ассанж не моется и плохо пахнет. О неопрятности основателя WikiLeaks сообщалось и ранее. Например, друг и бывший коллега журналиста Жереми Циммерман говорил, что тот может не менять одежду по несколько дней, пока кто-нибудь не заставит его принять душ.

"Джулиан ел все руками и вытирал пальцы об штаны. Я никогда в жизни не видел настолько жирных брюк", — приводит IBT слова другого соратника Ассанжа, бывшего активиста WikiLeaks Даниэля Домшайт-Берга.

Джулиан Ассанж живет в здании посольства с 2012 года. Тогда он попросил у эквадорских властей политического убежища из-за опасений, что шведские власти экстрадируют его в США в связи с деятельностью WikiLeaks. Несколько дней назад журналист стал гражданином Эквадора.