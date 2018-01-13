КНДР предложила Южной Корее провести переговоры 15 января

ТОКИО, 13 янв — РИА Новости. Пхеньян предлагает провести переговоры на рабочем уровне с Сеулом 15 января по вопросу визита артистов из КНДР в Южную Корею, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителей южнокорейского министерства по делам национального объединения.
Накануне Южная Корея выступила с предложением провести 15 января встречу на рабочем уровне в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами по вопросу участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.
Во вторник между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.
В среду МОК объявил, что 20 января в штаб-квартире организации в швейцарской Лозанне пройдет четырехстороннее совещание по вопросу участия спортсменов КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане. В частности, на нем должны определить количество и имена северокорейских атлетов, которые смогут соревноваться на предстоящей Олимпиаде.