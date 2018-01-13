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КНДР предложила Южной Корее провести переговоры 15 января

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2292)
08:2513.01.2018
(обновлено: 08:37 13.01.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян. Архивное фотоПхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТОКИО, 13 янв — РИА Новости. Пхеньян предлагает провести переговоры на рабочем уровне с Сеулом 15 января по вопросу визита артистов из КНДР в Южную Корею, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителей южнокорейского министерства по делам национального объединения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Похоже, что для КНДР предпочтительно обсудить вначале различные практические вопросы, связанные с визитом артистов. Правительство даст ответ после рассмотрения предложения КНДР", — цитирует агентство слова источников в южнокорейском ведомстве.

Накануне Южная Корея выступила с предложением провести 15 января встречу на рабочем уровне в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами по вопросу участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
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Сообщалось, что если переговоры состоятся, стороны обсудят детали транспортировки и размещения северокорейских спортсменов. Кроме того, южнокорейская сторона вновь подтвердит свое намерение обеспечить делегацию спортсменов из КНДР всей необходимой поддержкой. Ожидается, что южнокорейская делегация на переговорах будет состоять из трёх человек. Делегацию возглавит, предположительно, заместитель министра по делам национального объединения Республики Корея Чон Хэ Сон.

Во вторник между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

В среду МОК объявил, что 20 января в штаб-квартире организации в швейцарской Лозанне пройдет четырехстороннее совещание по вопросу участия спортсменов КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане. В частности, на нем должны определить количество и имена северокорейских атлетов, которые смогут соревноваться на предстоящей Олимпиаде.

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