ВСУ обстреляли территорию ЛНР четыре раза за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (89)

ЛУГАНСК, 13 янв — РИА Новости. Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП-1 и крупнокалиберные пулеметы", — говорится в сообщении народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, обстрелам подверглись района населенных пунктов Веселая гора со стороны Счастья, а также Веселогоровка и Калиново с направления Троицкого. Уточняется, что по территории республики было выпущено порядка 75 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — добавили в пресс-службе.