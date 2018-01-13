ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 16 раз за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (89)

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, сообщили журналистам в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки ВС Украины 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов", — сказал представитель оперативного командования.

По его словам, по Докучаевску, Донецку и селам на юге ДНР украинские силовики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнили, что по территории республики украинские силовики за прошедшие сутки выпустили 75 мин.

"Донецкое направление: минометы калибром 120 и 82 миллиметра применялись четыре раза, выпущена 31 мина. Мариупольское направление: минометы калибром 120 и 82 миллиметра применялись пять раз, выпущено 44 мины", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, также огонь по территории республики украинские силовики вели из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.