"Весомые преимущества России": СМИ раскрыли детали ядерной доктрины США

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия обладает весомыми преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений, говорится в американской ядерной доктрине, несекретную часть которой в минувшую пятницу обнародовала газета Huffington Post.

"Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах", — гласит документ. В тексте также отмечается, что Москва "создает большой набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями". Этот набор, как отмечает издание, в тексте доктрины сопровождается такими характеристиками как "разносторонний и современный".

При этом, как отмечается в доктрине, Россия, несмотря на критику в адрес американской ПРО, работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками и созданием новой ракеты-перехватчика.

"Укрепить ядерное сдерживание"

США намерены увеличить количество ядерных боеприпасов, говорится в доктрине.

Согласно тексту документа, администрация президента Дональда Трампа хочет значительно увеличить количество ядерных зарядов малой мощности, чтобы "укрепить ядерное сдерживание". При этом составители доктрины не упоминают о том, что в распоряжении США уже находится более тысячи боеприпасов малой мощности.

По утверждению авторов проекта, Москва предполагает, что, первой пойдя на ограниченное использование ядерного оружия или угрожая его применением, она может "парализовать" США и НАТО и, таким образом, закончить возможный конфликт в свою пользу. "Исправить это ошибочное мнение России — стратегически важная задача. <…> Россия должна понять, что даже если она первой применит ядерное оружие, это не позволит ей достичь поставленных целей, полностью изменит природу конфликта и приведет к неприемлемому и не поддающемуся оценке ущербу для Москвы", — пишут составители документа.

Стремление к стабильным отношениям

США стремятся к стабильным отношениям с Китаем и Россией, говорится в несекретной части доктрины. "США не стремятся относиться к России и Китаю как противникам, а добиваются стабильных отношений с ними", — гласит доктрина.

В то же время, в документе отмечается, что "Россия рассматривает США и НАТО как главные угрозу ее нынешним геополитическим амбициям". Также в доктрине указывается, что "российская доктрина (предусматривает) использование ядерного оружия".

Мораторий на ядерные испытания

США обещают не возобновлять без необходимости проведение ядерных испытаний. "США не будут возобновлять проведение ядерных испытаний, если только это не будет необходимо для обеспечения безопасности и эффективности американского ядерного арсенала", — говорится в документе.

Также указывается, что США "призывают все страны, располагающие ядерным оружием, объявить или присоединиться к мораторию на ядерные испытания".

Опасения относительно Ирана

США не сомневаются в том, что Иран при желании сможет быстро обзавестись ядерным оружием, говорится в обнародованной несекретной части ядерной доктрины.

"Несмотря на то, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) может усложнить программу ядерных вооружений Тегерана, мало сомнений в том, что Иран быстро сможет добиться получения ядерных возможностей, если этого захочет", — гласит документ.

Финальная версия еще не готова

Пентагон заявил, что есть несколько проектов ядерной доктрины, но финальная версия еще не готова, и она должна быть одобрена президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Джеймсом Мэттисом.

"У нас идут активные дискуссии и написаны несколько проектов. Однако, ядерная доктрина еще не завершена и должна в конечном итоге быть рассмотрена и одобрена президентом и главой Пентагона", — говорится в распространенном пресс-релизе.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на позитивный диалог с Вашингтоном по СНВ-3, но отмечает, что у России нет доказательств, что США при переоборудовании части носителей в рамках договора не будут их использовать для ядерного оружия.