ООН, 13 янв — РИА Новости. США намерены принять ряд мер против Ирана за рамками соглашения по ядерной программе и ожидают поддержки международного сообщества, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

По словам дипломата, США не потерпят "опасное и дестабилизирующее поведение Ирана, и ожидают, что другие страны присоединятся к нам". Она призвала помешать руководству Ирана "нарушать всевозможные международные нормы и резолюции ООН, прикрываясь ядерной сделкой".

"Мы ожидаем формирования в ООН нового международного сотрудничества для усиления действий против иранской ракетной активности, ужесточения оружейного эмбарго, которое Иран нарушает, слома финансирования Ираном терроризма и обличения нарушений прав человека в Иране. Все эти шаги могут быть предприняты вне ядерной сделки, но если мы не сможем получить международный консенсус по ним, станет еще очевиднее, что ядерная сделка препятствует миру", — отмечается в заявлении Хейли.

Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил режим снятия санкций в рамках ядерного соглашения с Ираном. При этом высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что подобное продление президент утвердил "в последний раз". Трамп также потребовал от Евросоюза принять участие в "исправлении" соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, глава Белого дома назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.