Россия и США выполняют обязательства по ДСНВ, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. США и Россия выполняют взятые на себя обязательства в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), следует из опубликованного госдепом США доклада.

Данные приводятся на 1 сентября 2017 года.

Согласно отчету госдепа, РФ располагает 501 оперативно развернутым носителем ядерных вооружений: межконтинентальными баллистическими ракетами, тяжелыми бомбардировщиками и баллистическими ракетами на подлодках с 1561 боезарядом на них. США же располагают 660 носителями и 1393 боеголовками.

В целом, число развернутых и неразвернутых носителей у РФ составляет 790, у США — 800.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.