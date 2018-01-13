Экс-командующий Балтфлота: поиск подлодки "Сан-Хуан" необходимо продолжить

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Аргентинская субмарина "Сан-Хуан" даже в результате мощного взрыва торпед на борту не могла бесследно исчезнуть; поиск ее обломков российским флотским специалистам следует продолжить с целью последующего захоронения властями Аргентины останков подводников, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев.

Аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая почти два месяца назад, была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд (0,04 секунды), следует из доклада бывшего аналитика управления военно-морской разведки США (ONI) Брюса Рула, проанализировавшего данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

В докладе отмечено, что данные цифры вдвое меньше минимально необходимого времени для осмысленного восприятия события, и моряки на субмарине погибли мгновенно и без страданий.

"Мощность взрыва, как сообщается, была эквивалентна взрыву 300 килограммов тротила. Если три килограмма могут разрушить подъезд многоэтажного дома, то триста гарантированно разнесут подводную лодку. Но она не могла бесследно исчезнуть: корпус не на мелкие куски разлетается, а, как говорится, где тонко — там рвется", — заявил РИА Новости Валуев.

Он отметил, что, как правило, место взрыва с подобным тротиловым эквивалентом — это торпедный отсек, "в данном случае — с шестью носовыми 5ЗЗ-миллиметровыми аппаратами и двумя десятками боевых торпед".

"Я считаю, что ближе к месту нахождения торпед после взрыва должны остаться мелкие фрагменты, а кормовая часть субмарины должна сохраниться", — отметил адмирал.

По его мнению, "если мощность взрыва, место определены, то для оказания помощи в классификации объекта как подводной лодки ВМС Аргентины российским специалистам есть смысл по договору с аргентинской стороной продолжить поисковые работы".

Валуев полагает, что после прибытия российских поисковых сил к точке взрыва поиск обломков субмарины "может занять три-пять дней".

"Для этого должна быть движущая сила со стороны Аргентины. Надо произвести захоронение останков моряков. Если они будут найдены — на берегу, если нет — символически в море. Принятие решения возможно только после обнаружения обломков субмарины и, хочется надеяться, останков подводников", — заключил адмирал.

Дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" (ARA San Juan) перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата, на ее борту находились 44 человека. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Специалисты ОДВЗЯИ 15 ноября зафиксировали "необычный подводный сигнал" в районе исчезновения субмарины и сообщили его параметры.

Через 15 дней после исчезновения подлодки ВМС Аргентины заявили о прекращении операции по спасению моряков, но пообещали продолжить поиски самого корабля.

Ранее российское оборонное ведомство направило в Аргентину группы флотских специалистов, оснащенные телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс", для поисков подлодки. К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.