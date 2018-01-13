МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Страны ЕС подготовят совместную оценку заявлений США по Ирану, при этом они планируют и далее соблюдать обязательства по ядерной сделке, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

"В качестве первого шага мы скоординируемся с Е3 (Евротройка — ред.) и другими государствами-членами ЕС для совместной оценки заявления и его последствий. Мы остаемся привержены полной и эффективной реализации СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — ред.)", — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Тегераном, и потребовал от Евросоюза принять участие в корректировании соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, глава Белого дома назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание баллистических ракет.