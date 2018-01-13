Трамп исключил Россию и Китай из дальнейших обсуждений сделки по Ирану

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп в пятницу принял решение продлить в очередной раз режим снятия санкций с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. При этом он заявил о необходимости начать работу над неким дополнительным соглашением с европейскими партнерами, исключив при этом Россию и Китай, которые являются членами "шестерки" международных посредников и играли ключевую роль в выработке ядерного соглашения с Ираном.

Решение о продлении или же непродлении режима снятия санкций с Ирана американская администрация должна принимать каждые 90 дней. Трамп еще со времен предвыборной кампании заявлял о том, что сделка с Ираном является плохой, и из нее необходимо немедленно выйти. При этом, вот уже в течение года, каждые 90 дней он продлевает режим снятия санкций. Однако, по словам представителя Белого дома, этот раз был последним.

"Я откладываю применение отдельных санкций по ядерной (программе), но только для того, чтобы европейские союзники исправили чудовищные недостатки соглашения с Ираном. Это последний шанс", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Трампа.

По его словам, если обновленное соглашение не будет достигнуто, "США больше не будут откладывать введение санкций для того, чтобы остаться в соглашении по ядерной сделке с Ираном".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США дают иранской сделке "последний шанс"



Три месяца назад, 14 октября 2017 года, Трамп выступил с новой американской стратегией в отношении Ирана. Тогда он сообщил, что США пока остаются в соглашении, достигнутом "шестеркой" с Ираном, но отказался подтверждать конгрессу тот факт, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Такой шаг был предпринят в рамках внутреннего американского закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA).

При этом санкции против Ирана не были введены. Если бы США пошли на такой шаг, это бы означало выход Вашингтона из ядерного соглашения. В октябре, как и в этот раз, Трамп ограничился угрозами, жесткими обвинениями в адрес иранского руководства и призывами к европейским партнерам работать вместе для противодействия "враждебной деятельности Ирана".

Что же сообщил международному сообществу Трамп в этот раз? Во-первых, он хочет начать работу над неким дополнительным к СВПД соглашением, которое бы зафиксировало определенные положение, или, как их называют в Белом доме, "триггерные точки". Эти положения состоят из четырех пунктов: развитие программы баллистических ракет Ирана; период, в течение которого Иран может разработать ядерное оружие; инспекции и бессрочный срок действия соглашения.

При этом дискуссии США хотят вести исключительно с европейскими партнерами, а не с Ираном. Россия и Китай в этом контексте также не упоминаются, хотя эти страны и являются членами "шестерки".

Как сообщила РИА Новости эксперт по Ирану при Атлантическом совете Барбара Славин, такое исключение Москвы и Пекина из обсуждений является "ненормальным". "Это не нормально, и это еще одна причина, по которой такой подход (Трампа) является глупым. Россия в особенности играет очень конструктивную роль в выполнении СВПД и должна быть включена в последующие дискуссии", — отметила эксперт.

Трамп выставил требования по Ирану

По мнению американского лидера, Иран "слишком много" получил благодаря достижению ядерной сделки. В частности, по его словам, Иран получил доступ к более чем 100 миллиардам долларов, но "не использовал их для улучшения жизни иранского народа", а потратил их на "вооружение, террор и угнетения".

"Несмотря на мое сильное желание, я до сих пор не принял решение о выходе США из иранской ядерной сделки. Я подчеркнул два возможных пути для продвижения вперед: или исправить недостатки сделки, или же США выйдут из нее", — заявил в пятницу Трамп.

Он рассказал, что готов работать с конгрессом для исправления закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном". Но Трамп подпишет его только в том случае, если он будет включать в себя четыре "критически важных компонента".

"Во-первых, оно должно потребовать, чтобы Иран незамедлительно позволил проводить инспекции на все места, доступ к которым будет запрошен международными инспекторами. Во-вторых, оно должно обеспечить, чтобы Иран никогда даже близко не приблизился к обладанию ядерного оружия. В-третьих, в отличие от ядерного соглашения, эти положения не должны иметь срока действия. В-четвертых, необходимо впервые законодательно закрепить в законе США, что программы по разработке ракет большой дальности действия и по разработке ядерного оружия были неотделимы, и чтобы за разработку и испытание Ираном баллистических ракет вводились жесткие санкции", — заявил Трамп.

Он призвал "ключевые европейские страны присоединиться к США в исправлении значительных недостатков сделки, в противостоянии иранской агрессии и в поддержке иранского народа".

"Если другие страны не смогут действовать сейчас, я прекращу нашу сделку с Ираном. Те, кто по какой-либо причине решат не работать с нами, поддерживают ядерные амбиции иранского режима, выступают против народа Ирана и всех миролюбивых стран мира", — говорится в письменном заявлении Трампа.

Как рассказала в беседе с РИА Новости Барбара Славин, "суть в том, что иранская сделка получила еще одну отсрочку, но не помилование".

"И еще неизвестно, повлияет ли последняя угроза Трампа на другие стороны соглашения. Пока я не вижу этого. Те из нас, кто поддерживает сделку, будут продолжать напоминать администрации, что нет хорошей альтернативы", — подчеркнула эксперт по Ирану.