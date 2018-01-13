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В мире

Американский эксперт заявил о возможности нового "майдана" на Украине

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Январь 2018 (28)
01:4613.01.2018
(обновлено: 01:47 13.01.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники акции сторонников евроинтеграции на Площади Независимости в Киеве. Архивное фотоУчастники акции сторонников евроинтеграции на Площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. На Украине до 2019 года может произойти новый "майдан", если президент страны Петр Порошенко не выполнит своих обещаний по борьбе с коррупцией, считает старший научный сотрудник исследовательского центра Atlantic Council в Вашингтоне Дайан Фрэнсис.

Флаг ЕС в палаточном городке в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Порошенко заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International на Украине предложила Порошенко отозвать законопроект и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

"У Порошенко заканчивается время. Антикоррупционный суд должен заработать вовремя для вынесения решения и осуждения, по меньшей мере, трех громких дел, возбужденных Национальным антикоррупционным бюро Украины до весенних выборов 2019 года. Другие реформы должны быть завершены в начале этого года", — пишет Фрэнсис в статье, опубликованной на сайте Atlantic Council.

"Если эти преобразования не будут внедрены, то, скорее всего, произойдет еще один уличный протест в преддверии выборов, и он получит массовую международную поддержку. И с их военным оплотом против России украинцы, наконец, могут получить шанс свергнуть свои одиозные элиты", — считает эксперт, ссылаясь на данные соцопросов, согласно которым коррупция украинцев "беспокоит больше, чем Россия".

Племенные коровы на дойке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Под "военным оплотом" Фрэнсис имеет как с одной стороны большое число бывших и нынешних участников боевых действий на востоке Украины, так и возросшую, в том числе благодаря помощи США силу украинской армии. Эксперт напоминает, что администрация США уже разрешила поставлять на Украину противотанковые комплексы и снайперские винтовки.

"Страна полна ветеранов-патриотов… в дополнение к своей мощной армии по призыву. Это не только нейтрализует Россию, но и лежит в основе любой будущей уличной революции, если нынешний режим откажется полностью реформировать страну до выборов 2019 года", — уверена Фрэнсис.

Также она упоминает так называемую "Частную киевскую группу", состоящую примерно из 200 "технократов", которые, по ее мнению, могли бы "быстро осуществить мирный и заслуживающий доверия переходный процесс". К этой же категории эксперт относит "сотни честных парламентариев, руководителей, финансистов, юристов, активистов, международных доноров и благотворителей, а также политических лидеров" на Украине. Помимо этого, пишет Фрэнсис, в стране сформировались более сильные финансовые институты, "инфраструктура управления", у нее появились "важные западные союзники", которые не бросят Украину в случае хаоса, как это было в 2014 году.

Всем этим, по ее мнению, сегодняшняя ситуация существенно отличается от ситуации "майдана" четырехлетней давности.

Певица Руслана. Архивное фото
© AP Photo / Yves Logghe
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Atlantic Council является одним из ведущих в США научно-исследовательских центров, который выполняет работы по заказу десятков американских и зарубежных госучреждений, частных и правительственных компаний. Среди внушительного списка спонсоров Совета присутствует и Всемирный конгресс украинцев – крупнейшей общественной организации украинцев с численностью около 20 миллионов человек, проживающих как на Украине, так и в других странах.

Ранее фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова провел опрос, согласно которому почти 80% украинцев считают неуспешными меры властей страны по борьбе с коррупцией.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
cbgoldman
Что значит "может"? Для хохлов майдан - как для русских Пасха - похрен. что неверующий, но яцами постучать надо. Традиция! у них скоро майдан вообще ежегодным праздником станет - одни скачут, кидая коктейли молотова с воплем "славаукраине" - в других. которые в ответ их лупчуют дубинками с воплем "хироямслава"
02:06
13.01.2018
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maks.chuprin.87
Это такой намек шоколадному корольку, чтобы он держал на старте "раскочегаренный" самолет для бегства...
02:52
13.01.2018
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