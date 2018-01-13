Экс-глава чешской полиции прокомментировал нападение на Земана в Праге

ПРАГА, 13 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Украинская активистка движения Femen, напавшая на избирательном участке в Праге на чешского президента Милоша Земана, должна быть наказана согласно чешским законам, заявил в пятницу в интервью РИА Новости экс-президент полиции Чешской республики, председатель Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотный.

В пятницу, когда президент Чехии пришел на участок для голосования на президентских выборах, на него набросилась полуголая женщина и, выкрикивая в его адрес ругательства на английском языке, пыталась помешать ему голосовать. Нападавшую быстро задержала президентская охрана. После инцидента Земан вернулся на избирательный участок, заявив, что для него большая честь, что его атаковала активистка движения Femen. По данным Чешского телевидения, женщину задержали на 48 часов, ей объявлено подозрение в совершении преступления по статье "Хулиганство".

Новотный оценил действия президентской охраны "как не совсем достаточные". "Подобная особа не должна получать возможность столь приблизиться к телу президента. Ведь если бы она имела в руках оружие, она могла бы применить его против главы страны", — пояснил он. Кроме того, он предположил, что "среди журналистов у этой женщины мог быть некий пособник".

Экс-президент чешской полиции уточнил, что параграф 351 Уголовного кодекса Чешской республики гласит, что попытка насилием или угрозой помешать другому человеку осуществить свое право избирателя карается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет. "Произойдет ли это в действительности (в отношении активистки Femen – ред.), я не знаю, но в противном случае это свидетельствовало бы, что мы не являемся хозяевами на собственной территории", — сказал Новотный.

Корреспондент РИА Новости напомнил, что многие местные политики и СМИ считают, что Земан слишком явно симпатизирует Кремлю, в связи с этим возникает вопрос: может ли атмосфера русофобии в политических кругах страны повлиять на оценку действий нарушительницы чешскими судебно-правовыми органами?

"Я был бы рад, если бы такого влияния не было. Однако я опасаюсь, что оно есть, и атмосфера в республике действительно такова и потому бессмысленна, поскольку наносит вред чешским интересам. А они заключаются в том, чтобы иметь как можно лучшие отношения с великими державами, а не прислушиваться к тому, что нам кто-то будет советовать или приказывать, с кем мы можем дружить, а с кем нет", — заявил Новотный.