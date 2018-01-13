Германия проведет консультации по Ирану с европейскими партнерами

БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. Германия на фоне заявления США по иранской ядерной сделке проведет консультации с европейскими партнерами и обсудит общий подход, заявила представитель МИД ФРГ.

"Мы принимаем к сведению сегодняшнее заявление США по иранской ядерной программе. Теперь мы проведем консультации с нашими европейскими партнерами и обсудим общий подход", — говорится в заявлении, распространенном в рассылке МИД ФРГ.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, правительство ФРГ по-прежнему выступает за "полную реализацию" ядерной сделки с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашении, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.