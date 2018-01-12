В Венесуэле в результате протестов и грабежей погибли четыре человека

МЕХИКО, 12 янв – РИА Новости. Не менее четырех человек погибли в венесуэльском штате Мерида в результате грабежей и протестов против нехватки еды, сообщил губернатор штата Рамон Гевара.

"Подтверждены четверо погибших, более 15 раненых, и задержано около 12 человек", — приводит колумбийское радио Blu заявление Гевары.

По его словам, протесты вспыхнули в четырех муниципалитетах Мериды. Люди ворвались на фермы и разделали не менее 200 голов скота, мотивируя свои действия голодом. Также были разграблены 12 грузовых машин с продуктами.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро. Эти протесты с апреля унесли жизни более 120 человек.