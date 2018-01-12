Тринадцать судов доставили гуманитарную помощь в порты Йемена

ООН, 12 янв — РИА Новости. Тринадцать судов доставили гуманитарные и продовольственные грузы в порты Йемена на Красном море за последние три недели, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"После объявления саудовской коалицией 20 декабря об открытии на месяц портов Ходейда и Салиф на Красном море для гуманитарных и коммерческих грузов, 13 судов доставили продовольствие и необходимое топливо в два порта. Ожидается больше поставок", — сказал Дюжаррик в пятницу.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила 20 декабря, что не станет вводить полную блокаду йеменского порта Ходейда в Красном море после запуска йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы) ракеты по Эр-Рияду. Было объявлено об открытии портов на 30 дней.

Координатор гуманитарных программ по Йемену Джейми Макголдрик в свою очередь призвал "возглавляемую Саудовской Аравией коалицию и дальше разрешить судам заходить в эти два порта, а хуситов — прекратить угрожать этим жизненно необходимым путям".

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.