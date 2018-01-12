Берлускони поддержал Катрин Денев, осудившую волну "ненависти к мужчинам"

РИМ, 12 янв – РИА Новости. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони поддержал французскую актрису Катрин Денев, которая ранее выступила за право мужчин свободно оказывать знаки внимания женщинам.

"Естественно, что женщины рады, когда мужчины за ними ухаживают", — заявил он в эфире итальянского телеканала Rai 1

По словам известного своими любовными похождениями политика, в этом вопросе он разбирается слабо, потому что женщины сами всегда оказывали ему знаки внимания.

"Главное, чтобы ухаживания оставались элегантными", — сказал Берлускони.

Ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денев, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме, опубликованном французской газетой Monde, выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после публикации на Западе материалов о домогательствах.

О слабости бывшего итальянского премьера к прекрасному полу знают по всему миру. Она же стала причиной не только его развода с Вероникой Ларио, но и послужила поводом для возбуждения уголовного дела по подозрению в причастности к проституции несовершеннолетних по так называемому "делу Руби". В настоящее время 81-летний Берлускони поддерживает близкие отношения с 32-летней Франческой Паскале, которая несколько лет назад заявила, что хочет выйти за него замуж.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры политики, шоу-бизнеса и киноиндустрии. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.