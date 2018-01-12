Глава МИД Ирана назвал действия США "попыткой подорвать" ядерную сделку

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия США являются "попыткой подорвать" соглашение по ядерной программе страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашении, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

"Политика (президента США Дональда) Трампа и сегодняшние объявления суммируют отчаянные попытки подорвать прочное многостороннее соглашение, нарушая параграфы 26, 28 и 29. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не подлежит переговорам: вместо того, чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению, также, как Иран", — написал Зариф в Twitter.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.