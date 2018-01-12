Глава МИД Ирана назвал действия США "попыткой подорвать" ядерную сделку

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия США являются "попыткой подорвать" соглашение по ядерной программе страны.
"Политика (президента США Дональда) Трампа и сегодняшние объявления суммируют отчаянные попытки подорвать прочное многостороннее соглашение, нарушая параграфы 26, 28 и 29. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не подлежит переговорам: вместо того, чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению, также, как Иран", — написал Зариф в Twitter.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.