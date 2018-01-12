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США хотят увеличить количество ядерного оружия из-за России, пишут СМИ

23:0812.01.2018
(обновлено: 23:58 12.01.2018)
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© Фото : U.S. Navy / John KowalskiПуск ракеты подводного базирования Trident II D5. Архивное фото.Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5. Архивное фото.
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США намерены увеличить количество ядерных боеприпасов, пишет Huffington Post со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания проект ядерной доктрины Вашингтона.

Ракетный комплекс Ярс
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Документ под названием "Обзор ядерного потенциала" (Nuclear Posture Review) составлен в Пентагоне. Он определяет политику в ядерной сфере, количество и концепцию строительства ядерных сил страны на срок от пяти до десяти лет.

Согласно тексту проекта, администрация президента Дональда Трампа хочет значительно увеличить количество ядерных зарядов малой мощности, чтобы "укрепить ядерное сдерживание". При этом составители доктрины не упоминают о том, что в распоряжении США уже находится более тысячи боеприпасов малой мощности. Технически "малую мощность" имели и атомные бомбы, разрушившие Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, отмечает Huffington Post. В результате этих бомбардировок тогда погибли более двухсот тысяч человек.

"Россия — не Советский Союз, а холодная война давно в прошлом. Тем не менее, несмотря на все наши усилия по сохранению хороших отношений, Россия воспринимает США и НАТО как главных соперников и препятствие для реализации своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии", — говорится в тексте.

По утверждению авторов проекта, Москва предполагает, что, первой пойдя на ограниченное использование ядерного оружия или угрожая его применением, она может "парализовать" США и НАТО и, таким образом, закончить возможный конфликт в свою пользу. "Исправить это ошибочное мнение России — стратегически важная задача. <…> Россия должна понять, что даже если она первой применит ядерное оружие, это не позволит ей достичь поставленных целей, полностью изменит природу конфликта и приведет к неприемлемому и не поддающемуся оценке ущербу для Москвы", — пишут составители документа.

КНДР, по оценке авторов проекта, представляет "явную и серьезную угрозу" Соединенным Штатам. Также в тексте говорится о стратегии Вашингтона в ядерной сфере в отношении Китая и Ирана.

Последствия атомной бомбардировки Хиросимы
© REUTERS / Toshio Kawamoto/Yoshio Kawamoto
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"В то время как Соединенные Штаты уменьшали число единиц ядерного оружия и его значение в вооруженных силах, другие страны, включая Россию и Китай, двигались в противоположном направлении", — утверждается в документе.

В американском оборонном ведомстве отказались от комментариев, заявив, что "не обсуждают предварительные проекты документа", пишет Huffington Post. Окончательная версия "Обзора ядерного потенциала" должна быть опубликована в феврале.

Ранее бывший сотрудник администрации экс-президента Барака Обамы Джон Вулфстал, ознакомившийся с последним проектом документа, заявил, что США расширят список обстоятельств, в которых они могут применить свой ядерный арсенал. Среди новых положений — ответный удар на неядерное нападение, вызвавшее массовые людские потери или нацеленное на уничтожение важнейших объектов инфраструктуры, а также центров управления ядерным оружием. Кроме того, Вашингтон хочет создать новую ядерную боеголовку малой мощности для ракет "Трайдент".

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В мире
Комментарии
35 пользователей оставили 78 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил
Феерический кретинизм, это когда уже имеющихся ядерных боеприпасов достаточно для уничтожения всей Земли, но хочется еще и еще больше.
23:46
12.01.2018
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timshipilov
Что же, англо-саксы вновь поставили все с ног на голову во имя своих интересов. "Спасибо" им, и здравствуй, новая холодная война. Правда забавно, что Россия все же "воспринимает США и НАТО как главных соперников"? А ведь они такие мирные и пушистые... Ни на йоту не продвинулись на восток, как и обещали недалекому Горби.
23:36
12.01.2018
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