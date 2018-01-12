Спецпрокурор США потребует начать судебный процесс по делу Манафорта 14 мая

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребует, чтобы судебный процесс по делу Пола Манафорта и Рика Гейтса о мошенничестве начался 14 мая.

"На следующем техническом заседании сторона правительства намерена просить суд назначить дату процесса на 14 мая 2018 года", — говорится в ходатайстве обвинения, подписанном Мюллером.

Мюллер также заявил, что собрал 590 тысяч доказательных единиц, в том числе более 2,2 тысячи "горячих" документов, на которые правительство особо полагается при доказательстве вины Манафорта.

Ранее Мюллер обвинил Манафорта и его делового партнера Гейтса в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины. Также Манафорт и Гейтс обвиняются в том, что не зарегистрировались для этой деятельности в качестве иностранных агентов.

Манафорт в ответ подал иск, заявляя, что Мюллер превысил полномочия, в которые входило лишь расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы. Манафорт требует у суда "издать решение, которое препятствует господину Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Мюллер пока что выдвинул обвинения против Манафорта и Гейтса в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины. Также обвинения в даче ложных показаний выдвинуты против экс-помощника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-советника штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. В обвинительных заключениях нет данных о "российском вмешательстве" или "сговоре Трампа с Россией".