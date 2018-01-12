Трамп требует жестких санкций для Ирана за испытание баллистических ракет

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал к введению жестких санкций за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

"Необходимо впервые законодательно закрепить в законах США, что программы ракет большой дальности действия и по разработке ядерного оружия неотделимы и что разработка и испытание Ираном ракет должны наказываться жесткими санкциями", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Трампа.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.