Клинтон осудила Трампа за "расистские взгляды" на граждан Гаити

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон осудила своего бывшего соперника на выборах и нынешнего главу государства Дональда Трампа за "расистские взгляды" на граждан Гаити.Twitter.
Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода — "вонючая дыра").
В свою очередь, сенатор-демократ Ричард Дурбин подтвердил, что Трамп называл страны третьего мира "гадюшником" и добавил, что Трамп использовал подобные выражения неоднократно на протяжении встречи. По заявлению Дурбина, Трамп также заявил, что надо "убрать" гаитян из США.
Правительство Гаити выступило с заявлением, в котором выразило "гнев и шок" в связи с предполагаемыми заявлениями Трампа.
В пятницу исполняется восемь лет со дня разрушительного землетрясения на Гаити, которое унесло жизни сотен тысяч человек.