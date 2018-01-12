Клинтон осудила Трампа за "расистские взгляды" на граждан Гаити

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон осудила своего бывшего соперника на выборах и нынешнего главу государства Дональда Трампа за "расистские взгляды" на граждан Гаити.

"Годовщина разрушительного землетрясения восемь лет назад — это день, в который стоит вспомнить трагедию, почтить стойкий народ Гаити и подтвердить намерение Америки помочь нашим соседям. Вместо этого мы вынуждены выслушивать невежественные, расистские взгляды Трампа на всех, кто выглядит не так, как он", — написала Клинтон в Twitter

Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода — "вонючая дыра").

В свою очередь, сенатор-демократ Ричард Дурбин подтвердил, что Трамп называл страны третьего мира "гадюшником" и добавил, что Трамп использовал подобные выражения неоднократно на протяжении встречи. По заявлению Дурбина, Трамп также заявил, что надо "убрать" гаитян из США.

Трамп отрицал в понедельник, что выступал с грубыми заявлениями в адрес жителей стран третьего мира, включая Гаити. Политические противники Трампа подтвердили, что слышали от него подобные характеристики.

Правительство Гаити выступило с заявлением, в котором выразило "гнев и шок" в связи с предполагаемыми заявлениями Трампа.

В пятницу исполняется восемь лет со дня разрушительного землетрясения на Гаити, которое унесло жизни сотен тысяч человек.