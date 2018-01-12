Трамп заявил о "последнем шансе" для ЕС на корректировку сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал странам ЕС "последний шанс" на исправление недостатков ядерной сделки с Ираном, в противном случае пригрозил введением санкций по ядерной программе Ирана и выходом США из соглашения.

"Я откладываю применение отдельных санкций по ядерной (программе), но только для того, чтобы европейские союзники исправили чудовищные недостатки соглашения с Ираном. Это последний шанс", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Трампа.

По его словам, если обновленное соглашение не будет достигнуто, "США больше не будут откладывать введение санкций для того, чтобы остаться в соглашении по ядерной сделке с Ираном". "Если в какой-то момент я решу, что такое соглашение недостижимо, я выйду из него немедленно", — заявил президент США.