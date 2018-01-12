Напавшую на Земана активистку Femen задержали на 48 часов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Напавшую на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке украинскую активистку движения Femen Анжелину Диаш задержали на 48 часов, ей объявлено подозрение в совершении преступления по статье "Хулиганство", сообщается на сайте Чешского телевидения.
В пятницу, когда президент Чехии пришел на участок для голосования, на него набросилась полуголая женщина и, выкрикивая в его адрес ругательства на английском языке, пыталась помешать ему голосовать. Нападавшую быстро задержала президентская охрана. После инцидента Земан вернулся на избирательный участок, заявив, что для него большая честь, что его атаковала активистка движения Femen. На сайте самого движения уточняется, что девушка — из Украины.
Президентские выборы в Чехии проходят в пятницу и субботу. Среди девяти претендентов на Пражский град есть и сам Земан.
Ukrainian sextremist Angelina Diash has attacked Czech president Miloš Zeman during his voting in a polling station in Prague. #Volby2018 #femen #Zeman #Putin pic.twitter.com/9PMhXoCZuV— Události Brno (@UdalostiBrno) 12 января 2018 г.