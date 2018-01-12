Трамп призвал союзников США внести "Хезболлах" в список террористов

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал союзников США внести движение "Хезболлах" в список террористических организаций.

"Я призываю всех наших союзников поддержать нас и противостоять деятельности Ирана. Они должны признать "Хезболлах" террористической группировкой", — говорится в его заявлении, поступившем в РИА Новости.

Также Трамп призвал союзников "прекратить финансирование Корпуса стражей исламской революции и их военизированных сторонников".

Кроме того, по словам президента, они "должны присоединиться к США в сдерживании разработок Ираном ракетных программ, в прекращении (деятельности Тегерана — ред.) по распространению вооружений, в особенности в направлении Йемена". Речь также идет об угрозах со стороны Ирана в киберпространстве и борьбе с его "агрессией против международного судоходства".

"Они (союзники США — ред.) должны оказывать давление, чтобы Иран прекратил нарушать права собственных граждан, и не вести дела с теми структурами, которые обогащают иранских диктаторов", — добавил Трамп.