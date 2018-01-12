Трамп требует от Евросоюза помощи в "исправлении" сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от европейских союзников участвовать в "исправлении" сделки с Ираном, в противном случае пригрозил вовсе отказаться от соглашения.

"Никто не должен сомневаться в моих словах. Я сказал, что не буду подтверждать выполнение ядерной сделки, и я его не подтвердил. Я также выполню вот какое обещание: я призываю ключевые европейские страны присоединиться к США в исправлении значительных недостатков сделки, в противостоянии иранской агрессии и в поддержке иранского народа. Если другие страны не смогут действовать сейчас, я прекращу нашу сделку с Ираном. Те, кто по какой-либо причине решат не работать с нами, поддерживают ядерные амбиции иранского режима, выступают против народа Ирана и всех миролюбивых стран мира", — говорится в письменном заявлении Трампа.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.