Трамп в последний раз "снял" санкции с Ирана, заявили в администрации США

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном, сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.

"Решение президента — снять еще раз "ядерные" санкции, что требуется от США по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий – ред.), чтобы оставаться в этом соглашении. Но президент в своем заявлении ясно говорит, что это последний раз, когда он подписывает такое продление", — сказал чиновник.