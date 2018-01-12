Клинцевич: киевский режим в очередной раз подтвердил свою неадекватность

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова премьера Украины Владимира Гройсмана о возвращении Крыма, заявил, что киевский режим в очередной раз "подтвердил свою полною неадекватность".

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман в ответ на предложение президента России Владимира Путина вернуть военные корабли и авиатехнику из Крыма украинской стороне предложил российскому президенту вернуть Крым в состав Украины.

Ранее президент РФ заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Командующий военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко после этого заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.