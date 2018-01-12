В США предъявили обвинения хакеру, выкравшему интимные фото звезд

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти в Лос-Анджелесе предъявили обвинения Джорджу Гарофано, четвертому хакеру, участвовавшему в кибератаке на звезд Голливуда в 2014 году, пишет газета Hartford Courant.

В 2014 году хакеры похитили и выложили в интернете интимные фотографии знаменитостей. В список звезд, чьи снимки были опубликованы на анонимном форуме 4chan.org, попали звезда фильма "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс, актриса и певица Ариана Гранде, актриса Кирстен Данст, певицы Селена Гомес и Аврил Лавин, а также многие другие знаменитости.

Джордж Гарофано уже согласился признать свою вину. По данным газеты, 26-летний американец распространял в сети полученные фото и видео за деньги.

Помимо него к кибератаке, по мнению следователей, причастны выходец из Пенсильвании и два жителя Чикаго. Все они признали свою вину. Двое из них уже приговорены к 18 и девяти месяцам заключения. Приговор третьему злоумышленнику еще не вынесен.