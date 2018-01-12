США до сих пор не уведомили Москву о гибели россиянина, ставшего донором

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Власти США до сих пор не уведомили РФ о гибели россиянина Антона Кемаева, ставшего донором посмертно, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства.

Гражданин РФ 35-летний Антон Кемаев, приехавший в США по туристической визе, был смертельно ранен 19 декабря в результате перестрелки в Питтсбурге. По данным полиции, он стал случайной жертвой. Родственники Кемаева разрешили использовать его органы для пересадки нуждающимся американцам.

"Американские власти до сих пор официально не уведомили российские консульские учреждения о гибели российского гражданина А. Кемаева", — сказал представитель посольства.

Он напомнил, что соответствующая норма об уведомлении предусмотрена статьями 9 и 10 советско-американской консульской конвенции.

По словам собеседника агентства, российские дипломаты самостоятельно связались с родственниками россиянина и оказывают им помощь для организации отправки его останков на родину.

В свою очередь, по информации телеканала CBS Pittsburg, вдова погибшего, Ольга Кемаева, столкнулась с большими бюрократическими трудностями при оформлении документов в США.