Прилепин рассказал, как ВСУ убивают членов "Правого сектора"* в Донбассе

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинские военные устали от бесконечных провокаций со стороны членов "Правого сектора"* в Донбассе и ликвидируют участников организации, заявил в эфире телеканала "Россия 1" российский писатель Захар Прилепин, воюющий в рядах самопровозглашенной ДНР.

По его словам, члены экстремистской организации отбирают оружие у силовиков, захватывают деревни, устраивают обстрелы. Но наказывают после этого военнослужащих украинской армии. Из-за этого неприязнь ВСУ к "разнообразным правосекам* <…> колоссальна", отметил Прилепин.

"Наши снайперы с удивлением обнаружили, что с той стороны ВСУ убивают своих же правосеков*", — заявил Прилепин.

Писатель сообщил, что во время недавнего захвата деревень Травневое и Гладосово в пригородах Горловки украинские военные убили 14-16 членов "Правого сектора"*. Прилепин объяснил, что участники экстремистской организации "бесят" украинских военных и "без конца провоцируют". Таким образом, ВСУ становятся "заложниками ситуации", считает он.

Захар Прилепин находится в зоне конфликта на востоке Украины с декабря 2015 года. Сейчас он является майором, заместителем командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии Донецкой народной республики.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.