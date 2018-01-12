Посол США в Панаме подал прошение об отставке

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Американский посол в Панаме подал прошение об отставке по "личным обстоятельствам" и покинет пост в марте, сообщили РИА Новости в Госдепартаменте США.
В свою очередь СМИ, в распоряжении которых попало прошение об отставке Фили, утверждают, что он принял это решение в связи с принципиальной "невозможностью служить администрации (президента США Дональда) Трампа".
Накануне СМИ сообщили, что на встрече с сенаторами Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "стран-гадюшников", имея в виду Гаити, Сальвадор и страны Африки. Американский лидер выразил мнение, что США должны принимать мигрантов из таких стран, как Норвегия.
Джон Фили, профессиональный дипломат, был утвержден на пост посла в Панаме сенатом США в декабре 2015 года. Он был выдвинут на эту должность предшественником Трампа президентом-демократом Бараком Обамой. До назначения послом Фили являлся первым заместителем помощника госсекретаря по вопросам Западного полушария. До назначения нового посла его обязанности будет исполнять заместитель главы миссии Роксана Кабрал.