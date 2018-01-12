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Кадыров заявил, что Вашингтон развязывает войны, а поездки в США опасны

20:1412.01.2018
(обновлено: 20:17 12.01.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фотоГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти США развязывают войны, а также подчеркнул опасность поездок в Америку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В среду госдеп США опубликовал на своем сайте интерактивную карту, на которой все страны мира разделены на четыре категории. Россия включена в третью категорию стран, поездки в которые "рекомендуется пересмотреть". В пояснении написано, что гражданам США предлагается "избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности". Уточняется, что "условия в любой из этих стран могут измениться в любое время".

"Власти США развязывают войны и приносят смерть не только в других государствах, но и граждан собственной страны не защищают. Вот как раз в США и опасно ехать, и международные правозащитные организации должны давно бить тревогу и защищать граждан США", — написал Кадыров в своем канале в Telegram в пятницу.

Он указал, что "Америка лидер по числу заключенных, 2,5 миллиона, и количеству на 100 000 населения, 760 человек". "Это четверть всех отбывающих наказания во всем мире, при том, что на территории США проживает всего 5% людей планеты. Если к тем, кто находится за решеткой, добавить американцев, условно и условно-досрочно освобожденных, цифра возрастает до 7,3 миллиона человек", — подчеркнул глава Чечни.

Карта мира
© Flickr / Alexander Kaiser
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Он также отметил, что США — "одно из самых кровожадных государств по отношению к собственному населению". Около тысячи человек ежегодно погибают от рук стражей порядка, подчеркнул Кадыров. "В 2017 году полицейские США, находясь при исполнении, убили 987 собственных граждан. 294 из них были без оружия. Такие данные опубликовала газета The Washington Post", — написал глава Чечни.

Кадыров также отметил, что Америка превратила тюремную систему в рабскую. Он подчеркнул, что 10-15% от всех осужденных находятся в частных тюрьмах, а "две крупные корпорации в 2010 году выручили прибыль, с такого бизнеса, свыше трех миллиардов долларов". Также он напомнил, что "до 2013 года рабство в США было узаконено" — только в тот момент последний из штатов, Миссисипи, ратифицировал 13 поправку к Конституции США, запрещающую рабство и принудительный труд.

По словам Кадырова, в Чечне за 2017 год не произошло ни одного террористического акта, тогда как в США "за прошедший год было три крупных теракта". "Первого ноября в Нью-Йорке погибли восемь человек, пострадали более десяти. 2 октября в Лас-Вегасе погибли 58 человек, еще более 500 получили ранения. 6 января пять человек погибли, более 40 пострадали", — напомнил он.

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